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На референдуме в Кыргызстане поддержали изменения в Конституцию

Понедельник, 12 апреля 2021, 01:36

79,31% участников референдума в Кыргызстане проголосовали за изменения в Конституцию.

Источник: предварительные итоги голосования, которые обнародовала Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, "Интерфакс-Украина"

Детали: В соответствии с законодательством КР, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более 30%. В этом голосовании приняли участие 1 294 076 граждан (35,9%).

Вопрос считается одобренным, если "за" проголосовали более 50% людей, принявших участие в голосовании.

"За" проголосовали 1 026 917 участников референдума (79,31%), "против" - 176 701 человек, или 13,65%.

Сообщается, что данные поступили с 92% избирательных участков.

Новая редакция Конституции предусматривает утверждение президентской форме правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), и сокращение количества депутатов парламента с 120 до 90. Президент Кыргызстана может возглавлять республику не более двух 5-летних сроков вместо нынешних 6 лет один раз.

Темы: Кыргызстанреферендум


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