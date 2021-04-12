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Туреччина увійшла до двійки країн, де найбільше нових хворих на COVID-19

Понеділок, 12 квітня 2021, 05:42
Туреччина увійшла до двійки країн, де найбільше нових хворих на COVID-19

За добу 10 квітня у світі зафіксували 631 408 нових інфікувань COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зареєстрували 169 914 нових випадків,  у Туреччині – 50 678, у США – 47 864.

Крім того, 37 537 нових хворих – у Бразилії, а 34 895 – у Франції.

Україна за кількістю нових заражень знаходиться на 12 місці у світі з 12 112 випадками – між Аргентиною (15 262) та Філіппінами (11 681). За цим показником серед європейських країн Україна – на 5 місці.

 
 

7 991 людина за добу померла. За час пандемії померли 2,9 млн осіб.

Хворіють 23,8 млн людей. Однак, уже одужали - 109,8 млн.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 10 квітня в Україні померли 235 заражених COVID-19. 4 694 особи були госпіталізовані. Одужало 5 034 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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