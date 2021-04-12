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Турция вошла в двойку стран, где больше всего новых больных COVID-19

Понедельник, 12 апреля 2021, 05:42
Турция вошла в двойку стран, где больше всего новых больных COVID-19

За сутки 10 апреля в мире зафиксировали 631 408 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии зарегистрировали 169 914 новых случаев, в Турции - 50 678, в США - 47 864.

Кроме того, 37 537 новых больных - в Бразилии, а 34 895 - во Франции.

Украина по количеству новых заражений находится на 12 месте в мире с 12 112 случаями - между Аргентиной (15 262) ​​и Филиппинами (11 681). По этому показателю среди европейских стран Украина - на 5 месте.

 
 

7 991 человек за сутки умер. За время пандемии умерли 2,9 млн человек.

Болеют 23,8 млн человек. Однако, уже выздоровели - 109,8 млн.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 10 апреля в Украине умерли 235 зараженных COVID-19. 4 694 человека были госпитализированы. Выздоровели 5 034 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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