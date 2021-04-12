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COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 

Понеділок, 12 квітня 2021, 08:19
COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 
УП

7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 11 квітня, госпіталізували в неділю 2 770 осіб, померли 287 пацієнтів, одужали 5 355 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих – 355 дітей та 119 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

Тестувань у неділю зробили 40 109: методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 861 105 осіб, із них 1 416 215 осіб одужали, а 37 301 хворий помер. 

11 квітня зробили 1 216  щеплень. Щеплення проводили 34 мобільних бригади з імунізації та 81 пункт щеплення.

Загалом із 24 квітня зроблено 378 266 щеплень, очікують на вакцинацію 441 989 людей.

 

За даними сайту vaccination.covid19.gov.ua, станом на 11 квітня, першу дозу вакцини отримали 378 264 громадян України, другу дозу – 5 осіб. 

 

Нагадаємо: 11 квітня Україна за кількістю нових заражень коронавірусом була на 12 місці у світі й на 5 місці в Європі, маючи 12 112 випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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