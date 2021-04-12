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COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье

Понедельник, 12 апреля 2021, 08:19
COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье
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7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 11 апреля, госпитализировали в воскресенье 2 770 человек, умерли 287 пациентов, выздоровели 5 355 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди новых заболевших – 355 детей и 119 медработников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

Тестирований в воскресенье сделали 40 109: методом ПЦР – 20 831, методом ИФА – 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 145.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 861 105 человек, из них 1 416 215 человек выздоровели, а 37 301 больной умер.

11 апреля сделали 1 216 прививок. Прививки проводили 34 мобильных бригады по иммунизации и 81 прививочный пункт.

Всего с 24 апреля сделано 378 266 прививок, ожидают вакцинацию 441 989 человек.

 

По данным сайта vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 11 апреля первую дозу вакцины получили 378 264 гражданина Украины, вторую дозу – 5 граждан.

 

Напомним: 11 апреля Украина по количеству новых заражений коронавирусом была на 12 месте в мире и на 5 месте в Европе, имея 12 112 случаев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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