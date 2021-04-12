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COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье

Понедельник, 12 апреля 2021, 08:19

7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 11 апреля, госпитализировали в воскресенье 2 770 человек, умерли 287 пациентов, выздоровели 5 355 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди новых заболевших – 355 детей и 119 медработников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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