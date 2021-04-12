Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Попри зниження випадків COVID маємо пікові навантаження на "екстренку" – МОЗ

Понеділок, 12 квітня 2021, 09:46

Впродовж останнього тижня Міністерство охорони здоров'я фіксує пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги у зв'язку з епідемією COVID-19 в Україні. 

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 12 квітня 

Пряма мова: "Попри те, що за 11 квітня зафіксовано деяке зниження підтверджених випадків коронавірусної хвороби, – а це 7 856 випадків, із них 335 дітей і 119 медичних працівників, – ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги, у нас високий рівень госпіталізації.

Якщо говорити про екстренку, то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги. 

Ми маємо у деяких територіях зниження навантаження на екстренку: це, зокрема, Івано-Франківська і Закарпатська області. І показники захворюваності пр оце говорять, водночас, залишається високий рівень виїздів бригад екстреної медицини у Запорізькій, Одеській, Харківській областях". 

Деталі: Заступниця міністра зазначила, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях, місті Київ та Київській області. 

За словами Микичак, впродовж останньої доби "дещо стабілізувалася ситуація" з навантаженням на "екстренку" в Києві. 

Але нагадаємо, що в Києві традиційно в неділю фіксують менше випадків коронавірусу, а потім столиця "надолужує" показники.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019МОЗКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 

Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ

В Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті — ЗМІ

Блінкен заявив, що COVID-19 вийшов з-під контролю швидше через дії Китаю

Країни ОБСЄ засудили нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Ляшко розповів, як подолати коронавірус в Україні за три тижні

Усі новини...
коронавірус
В Німеччині число інфікованих коронавірусом перевищило 3 млн
COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 
Ляшко: Ще три області незабаром перейдуть до “жовтої” зони
Останні новини
10:27
Хакери злили особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse
09:58
В Німеччині число інфікованих коронавірусом перевищило 3 млн
09:46
Попри зниження випадків COVID маємо пікові навантаження на "екстренку" – МОЗ
09:34
"Буковель" відновив роботу
09:10
Нацбанк посилив курс гривні на 12 квітня
09:00
США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України
08:40
Німецькі ультраправі на виборах до Бундестагу просуватимуть вихід з Євросоюзу
08:19
COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю 
08:00
Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ
07:45
Доба на фронті минула без втрат
Усі новини...