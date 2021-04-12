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Попри зниження випадків COVID маємо пікові навантаження на "екстренку" – МОЗ

Понеділок, 12 квітня 2021, 09:46
Попри зниження випадків COVID маємо пікові навантаження на екстренку – МОЗ

Впродовж останнього тижня Міністерство охорони здоров'я фіксує пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги у зв'язку з епідемією COVID-19 в Україні. 

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 12 квітня 

Пряма мова: "Попри те, що за 11 квітня зафіксовано деяке зниження підтверджених випадків коронавірусної хвороби, – а це 7 856 випадків, із них 335 дітей і 119 медичних працівників, – ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги, у нас високий рівень госпіталізації.

Якщо говорити про екстренку, то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги. 

Ми маємо у деяких територіях зниження навантаження на екстренку: це, зокрема, Івано-Франківська і Закарпатська області. І показники захворюваності пр оце говорять, водночас, залишається високий рівень виїздів бригад екстреної медицини у Запорізькій, Одеській, Харківській областях". 

Деталі: Заступниця міністра зазначила, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях, місті Київ та Київській області. 

За словами Микичак, впродовж останньої доби "дещо стабілізувалася ситуація" з навантаженням на "екстренку" в Києві. 

Але нагадаємо, що в Києві традиційно в неділю фіксують менше випадків коронавірусу, а потім столиця "надолужує" показники.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019МОЗКиїв
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