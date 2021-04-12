Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Несмотря на снижение случаев COVID имеем пиковые нагрузки на "экстренку" – МОЗ

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:46
Несмотря на снижение случаев COVID имеем пиковые нагрузки на экстренку – МОЗ

В течение последней недели Министерство здравоохранения фиксирует пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи в связи с эпидемией COVID-19 в Украине.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 12 апреля

Прямая речь: "Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, – а это 7 856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, – мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, у нас высокий уровень госпитализации.

Если говорить об экстренке, то это в среднем практически ежесуточно в последнюю неделю 17-19 тысяч выездов бригад экстренной медицинской помощи.

На некоторых территориях у нас снижение нагрузки на экстренку: это, в частности, Ивано-Франковская и Закарпатская области. И показатели заболеваемости об этом говорят. В то же время остается высокий уровень выездов бригад экстренной медицины в Запорожской, Одесской, Харьковской областях".

Детали: Заместитель министра отметила, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях, городе Киеве и Киевской области.

По словам Микичак, в течение последних суток "несколько стабилизировалась ситуация" с нагрузкой на "экстренку" в Киеве.

Но напомним, что в Киеве традиционно в воскресенье фиксируют меньше случаев коронавируса, а потом столица "наверстывает" показатели.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019МинздравКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: