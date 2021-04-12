Несмотря на снижение случаев COVID имеем пиковые нагрузки на "экстренку" – МОЗ

В течение последней недели Министерство здравоохранения фиксирует пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи в связи с эпидемией COVID-19 в Украине.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 12 апреля

Прямая речь: "Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, – а это 7 856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, – мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, у нас высокий уровень госпитализации.

Если говорить об экстренке, то это в среднем практически ежесуточно в последнюю неделю 17-19 тысяч выездов бригад экстренной медицинской помощи.

На некоторых территориях у нас снижение нагрузки на экстренку: это, в частности, Ивано-Франковская и Закарпатская области. И показатели заболеваемости об этом говорят. В то же время остается высокий уровень выездов бригад экстренной медицины в Запорожской, Одесской, Харьковской областях".

Детали: Заместитель министра отметила, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях, городе Киеве и Киевской области.

По словам Микичак, в течение последних суток "несколько стабилизировалась ситуация" с нагрузкой на "экстренку" в Киеве.

Но напомним, что в Киеве традиционно в воскресенье фиксируют меньше случаев коронавируса, а потом столица "наверстывает" показатели.