Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Несмотря на снижение случаев COVID имеем пиковые нагрузки на "экстренку" – МОЗ

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:46

В течение последней недели Министерство здравоохранения фиксирует пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи в связи с эпидемией COVID-19 в Украине.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 12 апреля

Прямая речь: "Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, – а это 7 856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, – мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, у нас высокий уровень госпитализации.

Если говорить об экстренке, то это в среднем практически ежесуточно в последнюю неделю 17-19 тысяч выездов бригад экстренной медицинской помощи.

На некоторых территориях у нас снижение нагрузки на экстренку: это, в частности, Ивано-Франковская и Закарпатская области. И показатели заболеваемости об этом говорят. В то же время остается высокий уровень выездов бригад экстренной медицины в Запорожской, Одесской, Харьковской областях".

Детали: Заместитель министра отметила, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях, городе Киеве и Киевской области.

По словам Микичак, в течение последних суток "несколько стабилизировалась ситуация" с нагрузкой на "экстренку" в Киеве.

Но напомним, что в Киеве традиционно в воскресенье фиксируют меньше случаев коронавируса, а потом столица "наверстывает" показатели.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019МинздравКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье

Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ

В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели

Все новости...
коронавирус
В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье
Ляшко: Еще три области вскоре перейдут в "желтую" зону
Последние новости
10:37
Цена на вакцину Pfizer выросла с 12 до 19,50 евро за дозу - премьер Болгарии
10:35
В Украине еще одна область стала "желтой"
10:27
Хакеры слили личные данные более миллиона пользователей Clubhouse
09:58
В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
09:46
Несмотря на снижение случаев COVID имеем пиковые нагрузки на "экстренку" – МОЗ
09:34
"Буковель" возобновил работу
09:10
Официальный курс гривни укрепился
09:00
США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины
08:40
Немецкие ультраправые на выборах в Бундестаг будут продвигать выход из Евросоюза
08:19
COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье
Все новости...