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Ткаченко відреагував на демонтаж будинку Уткіна: це варварство

Понеділок, 12 квітня 2021, 12:17
Ткаченко відреагував на демонтаж будинку Уткіна: це варварство
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Міністр культури Олександр Ткаченко називає варварством демонтажу будинку Уткіна у центрі Києва і вимагає провести ретельне розслідування, щоб дізнатися, хто дав на це дозвіл. 

Джерело: Telegram-канал Ткаченка

Пряма мова: "Знесення історичного будинку купця Уткіна в Києві – варварство. Тим більше, що ця будівля, відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, входить в історичний ареал забудови міста".

Деталі: За словами Ткаченка, будинок Уткіна, якому більше ніж 120 років знесли, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ.

Міністр пише, що це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво і відомство не давало жодних дозволів на будівництво.

Ткаченко написав, що уже здійснює перевірку і закликав правоохоронців провести ретельне розслідування, щоб дізнатися, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі.

Він додав, що у міністерстві ініціювали розробку законопроекту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.

Текст законопроекту розроблений і зареєстрований під № 4561 і ним передбачені зміни до законодавчих актів і щодо упорядкування культурної спадщини, і щодо повноважень місцевої влади в цьому питанні і щодо відповідальності за знищення чи пошкодження пам’яток.

Ткаченко заявив, що це законопроект проти хаотичної забудови.

Довідково: Прибутковий будинок Уткіна — історична дореволюційна будівля у центрі Києва, що розташована біля залізничного вокзалу, побудована за проєктом архітектора Олександра Вербицького. Двоповерхова садиба була розміщена на березі річки Либідь.

Нагадаємо: 

  • 11 квітня у Києві демонтували будинок Уткіна. За фактом демонтажу столична прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: Київбудівництво
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