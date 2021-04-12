Ткаченко отреагировал на демонтаж здания Уткина: это варварство

Министр культуры Александр Ткаченко называет варварством демонтаж дома Уткина в центре Киева и требует провести тщательное расследование, чтобы узнать, кто дал на это разрешение.

Источник: Telegram-канал Ткаченко

Прямая речь: "Снос исторического здания купца Уткина в Киеве - варварство. Тем более, что это здание, согласно историко-архитектурному опорному плана города, входит в исторический ареал застройки города".

Детали: По словам Ткаченко, дом Уткина, которому более 120 лет снесли, чтобы построить очередной отель или ТРЦ.

Министр пишет, что это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство и ведомство не давало никаких разрешений на строительство.

Ткаченко написал, что уже осуществляет проверку и призвал правоохранителей провести тщательное расследование, чтобы узнать, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания.

Он добавил, что в министерстве инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия.

Текст законопроекта разработан и зарегистрирован под № 4561 и им предусмотрены изменения в законодательные акты относительно упорядочения культурного наследия, и относительно полномочий местных властей в этом вопросе и об ответственности за уничтожение или повреждение памятников.

Ткаченко заявил, что этот законопроект против хаотической застройки.

Справка: Доходный дом Уткина – историческое дореволюционное здание в центре Киева, расположенное возле железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора Александра Вербицкого. Двухэтажная усадьба была размещена на берегу реки Лыбедь.

Напомним: