Українська розвідка заперечує причетність до викрадення Чауса: Провокація РФ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення із Молдови колишнього судді Миколи Чауса "провокацією російських спецслужб."

Джерело: коментар для hromadske представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка

Пряма мова Черняка: "Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи".

Що передувало: Журналісти "Слідство.Інфо" та RISE Moldova повідомили, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десятьох громадян України, серед яких є начебто пов’язані із розвідкою особи.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, які невдовзі перетнули кордон з Україною.

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