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Українська розвідка заперечує причетність до викрадення Чауса: Провокація РФ

Понеділок, 12 квітня 2021, 14:12

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення із Молдови колишнього судді  Миколи Чауса "провокацією російських спецслужб."

Джерело: коментар для hromadske представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка

Пряма мова Черняка: "Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи".

Що передувало: Журналісти "Слідство.Інфо" та RISE Moldova повідомили, що молдавські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса десятьох громадян України, серед яких є начебто пов’язані із розвідкою особи. 

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, які невдовзі перетнули кордон з Україною.

Передісторія:

  • Чаус на посаді судді займався багатьма резонансними справами. Він приймав рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому "Юра Єнакіївський" зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії в Монако
  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні.

Теми: розвідкасудМолдова


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