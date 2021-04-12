Украинская разведка отрицает причастность к похищению Чауса: Провокация РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны назвали информацию о вероятной причастности их сотрудников к похищению из Молдовы бывшего судьи Николая Чауса "провокацией российских спецслужб".

Источник: комментарий для hromadske представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка

Прямая речь Черняка: "Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа".

Что предшествовало: Журналисты "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

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