Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинская разведка отрицает причастность к похищению Чауса: Провокация РФ

Понедельник, 12 апреля 2021, 14:12

В Главном управлении разведки Министерства обороны назвали информацию о вероятной причастности их сотрудников к похищению из Молдовы бывшего судьи Николая Чауса "провокацией российских спецслужб".

Источник: комментарий для hromadske представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка

Прямая речь Черняка: "Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа".

Что предшествовало: Журналисты "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса десят граждан Украины, среди которых вроде бы есть связанные с разведкой лица.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

 Предыстория:

  • Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому "Юра Енакиевский" снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.
  • 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о задержании и аресте судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине.

Темы: разведкасудМолдова


powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" отреагировали на Шевченко: результаты выборов на 87 округе никто не отменял

Тупицкого не пустили на заседание КС, которое он сам созвал

Оккупанты убили еще одного украинского воина в зоне ООС

Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали

Шевченко: Суд признал противоправным протокол на 87 округе, дело за ЦИК

РФ отказалась объяснить причину переброса войск на границу с Украиной

Все новости...
разведка
Брата Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки
Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины – разведка
Захарченко и еще двух госизменщиков лишили отличий разведки
Последние новости
14:37
фотоАмфетамин за биткоины: силовики накрыли мощную нарколабораторию в Днепре
14:20
Цены на газ в Европе растут из-за рекордно низких запасов в "подземках"
14:18
Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России
14:12
Украинская разведка отрицает причастность к похищению Чауса: Провокация РФ
13:59
Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФ
13:58
Защита от коллекторов: Зеленский подписал закон
13:47
Кого на вакцинацию против COVID-19 должны записывать работодатели
13:42
Telegram планирует выйти на биржу в 2023 году – СМИ
13:41
ВидеоНа Луганщине снова пылает сухостой
13:30
"Доступных кредитов" выдали уже более 32 миллиарда
Все новости...