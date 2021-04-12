Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Напруга на Донбасі: ЄС підтримав Україну і звернувся до Росії

Понеділок, 12 квітня 2021, 14:18
Фото europrojects.org.ua

Європейський Союз підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів і закликає Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стано сказав, що ЄС, його держави-члени та інституції, дуже уважно стежать за розвитком подій, і серйозно стурбовані погіршенням безпекової ситуації на Cході України та рухом російських військ біля українського кордону та в незаконно анексованому Криму. 

"ЄС декілька разів закликав до деескалації. Ми наголосили, що повне виконання мінських домовленостей є єдиним шляхом до політичного та мирного врегулювання конфлікту на Cході України.

Ми вітаємо у цьому контексті зусилля і важливі кроки України та президента Зеленського", - сказав Стано.

Він додав, що ЄС закликає Росію утриматись від ескалації.

"Ми закликаємо російську владу утриматись від будь-яких кроків, які призведуть до подальшої напруженості, та пришвидшити зі свого боку зусилля з імплементації мінських домовленостей", - заявив Стано.

"Ми сподіваємось, що не буде ескалації, не буде конфлікту - це було б справді наприйнятно, й усі контакти, які зараз здійснюються, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання цьому", - додав представник ЄС.

Стано нагадав, що Україна стане однією з тем обговорення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде в режимі відеконференції наступного понеділка. 

Як повідомлялося, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО 13 квітня через агресію РФ.

Крім того, за даними західних агенцій, держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України.

Теми: ЄСДонбасРосіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Напруга на Донбасі: ЄС підтримав Україну і звернувся до Росії

В "Слузі народу" відреагували на Шевченка: результати виборів на 87 окрузі ніхто не скасовував

Тупицького не пустили на засідання КС, яке він сам скликав

Окупанти вбили ще одного українського воїна в зоні ООС

Зеленський запросив переговори з Путіним, у Кремлі кажуть, що не чули

Шевченко: Суд визнав протиправним протокол на 87 окрузі, справа за ЦВК

Усі новини...
ЄС
Німецькі ультраправі на виборах до Бундестагу просуватимуть вихід з Євросоюзу
Єврокомісія ініціювала підписання угоди про "відкрите небо" з Україною
Профільні міністри країн ЄС не погодили інструкцію для вакцини AstraZeneca
Останні новини
14:37
фотоАмфетамін за біткоїни: силовики накрили потужну нарколабораторію в Дніпрі
14:20
Ціни на газ в Європі зростають через рекордно низькі запаси в "підземках"
14:18
Напруга на Донбасі: ЄС підтримав Україну і звернувся до Росії
14:12
Українська розвідка заперечує причетність до викрадення Чауса: Провокація РФ
13:59
Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через агресію РФ
13:58
Захист від колекторів: Зеленський підписав закон
13:47
Кого на вакцинацію проти COVID-19 мають записувати роботодавці
13:42
Telegram планує вийти на біржу у 2023 році – ЗМІ
13:41
ВідеоНа Луганщині знову палає сухостій
13:30
"Доступних кредитів" видали вже понад 32 мільярди
Усі новини...