Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России

Понедельник, 12 апреля 2021, 14:18
Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России
Фото europrojects.org.ua

Европейский Союз поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стано сказал, что ЕС, его государства-члены и институты, очень внимательно следят за развитием событий, и серьезно обеспокоены ухудшением ситуации на Востоке Украины и движением российских войск у украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.

"ЕС несколько раз призывал к деэскалации. Мы отметили, что полное выполнение минских договоренностей является единственным путем к политическому и мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины.

Мы приветствуем в этом контексте усилия и важные шаги Украины и президента Зеленского ", - сказал Стано.

Он добавил, что ЕС призывает Россию воздержаться от эскалации.

"Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые приведут к дальнейшей напряженности, и ускорить со своей стороны усилия по имплементации минских договоренностей", - заявил Стано.

"Мы надеемся, что не будет эскалации, а не будет конфликта – это было бы действительно неприемлемо, и все контакты, которые сейчас осуществляются, а также дипломатические усилия, направленные на предотвращение этом", - добавил представитель ЕС.

Стано напомнил, что Украина станет одной из тем обсуждения встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в режиме видеоконференции в следующий понедельник.

Как сообщалось, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО 13 апреля из-за агрессии РФ.

Кроме того, по данным западных агентств, госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСДонбассРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЕС
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании – OCCRP
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: