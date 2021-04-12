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Напряженность на Донбассе: ЕС поддержал Украину и обратился к России

Понедельник, 12 апреля 2021, 14:18
Фото europrojects.org.ua

Европейский Союз поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стано сказал, что ЕС, его государства-члены и институты, очень внимательно следят за развитием событий, и серьезно обеспокоены ухудшением ситуации на Востоке Украины и движением российских войск у украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.

"ЕС несколько раз призывал к деэскалации. Мы отметили, что полное выполнение минских договоренностей является единственным путем к политическому и мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины.

Мы приветствуем в этом контексте усилия и важные шаги Украины и президента Зеленского ", - сказал Стано.

Он добавил, что ЕС призывает Россию воздержаться от эскалации.

"Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые приведут к дальнейшей напряженности, и ускорить со своей стороны усилия по имплементации минских договоренностей", - заявил Стано.

"Мы надеемся, что не будет эскалации, а не будет конфликта – это было бы действительно неприемлемо, и все контакты, которые сейчас осуществляются, а также дипломатические усилия, направленные на предотвращение этом", - добавил представитель ЕС.

Стано напомнил, что Украина станет одной из тем обсуждения встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в режиме видеоконференции в следующий понедельник.

Как сообщалось, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО 13 апреля из-за агрессии РФ.

Кроме того, по данным западных агентств, госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины.

Темы: ЕСДонбассРосcиявойна


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