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Прийшла весна: у Києві почали вимикати опалення

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:18

У Києві 12 квітня почали відключати опалення.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "Сьогодні (12 квітня – ред.) у столиці розпочали відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення. Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинене в понад 3 тисячі будинків.

На повне згортання розгалуженої системи теплопостачання столиці, яка налічує більше 2,7 тис. км теплових мереж, необхідно близько 5 днів".

Деталі: Для того, щоб почати відключення опалення, необхідно щоб середньодобова температура становила вище +8 градусів протягом трьох діб.

В КМДА звертають увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення – прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Передісторія:

  • Опалювальний сезон у Києві планували закінчити 5 квітня. Проте відклали на кілька днів, через холодну погоду.

Українська правда
Теми: Київопалення


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