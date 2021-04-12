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Пришла весна: в Киеве начали отключать отопление

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:18
Пришла весна: в Киеве начали отключать отопление

В Киеве 12 апреля начали отключать отопление.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "Сегодня (12 апреля - ред.) в столице начали отключения жилых домов от услуги централизованного отопления. По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжения прекращено в более 3 тысячах домов.

На полное сворачивание разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней".

Детали: Для того, чтобы начать отключение отопления, необходимо чтобы среднесуточная температура составляла выше +8 градусов в течение трех суток.

В КГГА обращают внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления - принять решение в общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Предыстория:

  • Отопительный сезон в Киеве планировали закончить 5 апреля. Однако отложили на несколько дней, из-за холодной погоды.

Темы: Киевотопление
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