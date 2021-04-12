Тимошенко позичила доньці 112 млн грн

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Тимошенко Євгенії.

Джерело: декларація Тимошенко

Деталі: Відповідне повідомлення про зміни у майнову стані нардепка подала ще 6 квітня.

У ньому йдеться, що кошти позичені на придбання рухомого майна. Ще раніше політик вказувала у декларації, що отримала понад 148 мільйонів гривень компенсації у США через політичні репресії 2011-2014 років.

Окрім того, Тимошенко орендує житловий будинок, має право на користування чотирма земельними ділянками. У неї також ювелірні вироби таких брендів як Chanel та Cartier. Її чоловік володіє трьома автівками, у Тимошенко ж офіційно немає жодної.

Юлія Володимирівна у минулому році отримала понад 460 тисяч заробітної плати. На банківських рахунках у неї 7,8 мільйона гривень. Готівкою лідерка фракції тримає 290 тисяч гривень та 5,3 мільйонів доларів. Її чоловік у готівці має понад 180 тисяч євро, 456 тисяч доларів та 550 тисяч гривень.