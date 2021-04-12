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Тимошенко позичила доньці 112 млн грн

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:09
Тимошенко позичила доньці 112 млн грн

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Тимошенко Євгенії. 

Джерело: декларація Тимошенко

Деталі: Відповідне повідомлення про зміни у майнову стані нардепка подала ще 6 квітня. 

У ньому йдеться, що кошти позичені на придбання рухомого майна. Ще раніше політик вказувала у декларації, що отримала понад 148 мільйонів гривень компенсації у США через політичні репресії 2011-2014 років. 

Окрім того, Тимошенко орендує житловий будинок, має право на користування чотирма земельними ділянками. У неї також ювелірні вироби таких брендів як Chanel та Cartier. Її чоловік володіє трьома автівками, у Тимошенко ж офіційно немає жодної. 

Юлія Володимирівна у минулому році отримала понад 460 тисяч заробітної плати. На банківських рахунках у неї 7,8 мільйона гривень. Готівкою лідерка фракції тримає 290 тисяч гривень та 5,3 мільйонів доларів. Її чоловік у готівці має понад 180 тисяч євро, 456 тисяч доларів та 550 тисяч гривень.

Українська правда

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Теми: Тимошенкодекларації
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