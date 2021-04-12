Тимошенко заняла дочери 112 млн гривен

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла своей дочери Тимошенко Евгении почти 112 миллионов гривен.

Источник: декларация Тимошенко

Детали: Соответствующее сообщение об изменениях в имущественную состоянии нардеп подала еще 6 апреля.

В нем говорится, что средства одолжили на приобретение движимого имущества. Еще ранее политик указывала в декларации, получила более 148 миллионов гривен компенсации в США из-за политических репрессий 2011-2014 годов.

Кроме того, Тимошенко арендует жилой дом, имеет право на пользование четырьмя земельными участками. У нее также есть ювелирные изделия таких брендов как Chanel и Cartier. Ее муж владеет тремя автомобилями, у Тимошенко же официально нет ни одного.

Юлия Владимировна в прошлом году получила более 460 тысяч заработной платы. На банковских счетах у нее 7,8 миллиона гривен. Наличными лидер фракции держит 290 тысяч гривен и 530 тысяч долларов. Ее муж наличными имеет более 180 тысяч евро, 456 тысяч долларов и 550 тысяч гривен.