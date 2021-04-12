Через підпал сухої трави на Львівщині згоріли 3 автобуси

На Львівщині згоріли 3 автобуси, які спалахнули він горіння сухої трави.

Джерело: видання ZAXID.NET, яке цитує речника ДСНС Львівщини Віталія Туровцева

Пряма мова: "У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, з якої перекинувся вогонь на них. Як наслідок згоріли всі три буси"

Деталі: Подія трапилась в селі Великі Глібовичі. Попри зусилля рятувальників транспорт згорів вщент. Пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток.

Згоріли Mercedes Sprinter і два Mercedes REX, вони не підлягають ремонту.

Передісторія: