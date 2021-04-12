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Через підпал сухої трави на Львівщині згоріли 3 автобуси

Понеділок, 12 квітня 2021, 19:45
Через підпал сухої трави на Львівщині згоріли 3 автобуси

На Львівщині згоріли 3 автобуси, які спалахнули він горіння сухої трави.

Джерело: видання ZAXID.NET, яке цитує речника ДСНС Львівщини Віталія Туровцева

Пряма мова: "У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, з якої перекинувся вогонь на них. Як наслідок згоріли всі три буси"

Деталі: Подія трапилась в селі Великі Глібовичі. Попри зусилля рятувальників транспорт згорів вщент. Пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток.

Згоріли Mercedes Sprinter і два Mercedes REX, вони не підлягають ремонту.

Передісторія:

  • У понеділок повідомлялося, що в Луганській області знову фіксують підпали лісів та трави.
  • Згідно із даними управління ДСНС на Львівщині 11 квітня надзвичайники ліквідували 121 пожежу сухої трави.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаЛьвівщина
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