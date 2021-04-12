Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через підпал сухої трави на Львівщині згоріли 3 автобуси

Понеділок, 12 квітня 2021, 19:45

На Львівщині згоріли 3 автобуси, які спалахнули він горіння сухої трави.

Джерело: видання ZAXID.NET, яке цитує речника ДСНС Львівщини Віталія Туровцева

Пряма мова: "У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, з якої перекинувся вогонь на них. Як наслідок згоріли всі три буси"

Деталі: Подія трапилась в селі Великі Глібовичі. Попри зусилля рятувальників транспорт згорів вщент. Пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток.

Згоріли Mercedes Sprinter і два Mercedes REX, вони не підлягають ремонту.

Передісторія:

  • У понеділок повідомлялося, що в Луганській області знову фіксують підпали лісів та трави.
  • Згідно із даними управління ДСНС на Львівщині 11 квітня надзвичайники ліквідували 121 пожежу сухої трави.

Теми: пожежаЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 17.00Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради

"Руки геть від України": найбільша фракція Європарламенту попередила Путіна про наслідки

ВідеоЗеленський: Україна готова до російського вторгнення

Уряд дозволив найкращим іноземним університетам відкривати філії в Україні

Росія перекидатиме війська до кордонів України до кінця квітня – розвідка

Відео, фотоБританський канал показав табір російських військ біля українського кордону

Усі новини...
пожежа
На Луганщині знову палає сухостій
Ексдепутат Київради влаштував пожежу у квартирі з дружиною і дітьми
Через вибух газу у квартирі постраждало 5 одеситів
Останні новини
19:54
До Великодніх свят ціни на продукти лишатимуться стабільними – Мінекономіки
19:45
Через підпал сухої трави на Львівщині згоріли 3 автобуси
19:33
Росія всупереч зобов'язанням не братиме участі у зустрічі ОБСЄ по Україні
19:25
У Держпродспоживслужбі розповіли, які продукти в Україні підробляють найчастіше
19:17
На кордоні з Білоруссю до кінця року запроваджують додаткові обмеження
18:58
Норвегія закликала Кремль припинити нарощування сил на кордонах з Україною
18:56
"Верес" розмістив акцій на 35 мільйонів гривень
18:43
Китайська вакцина CoronaVac поїхала в регіони України
18:27
У Франції система дистанційного навчання постраждала від кібератаки, ймовірно з РФ та Китаю
18:25
оновлено від 17.00Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради
Усі новини...