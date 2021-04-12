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Из-за поджога сухой травы на Львовщине сгорели 3 автобуса

Понедельник, 12 апреля 2021, 19:45

На Львовщине сгорели 3 автобуса, которые вспыхнули от горения сухой травы.

Источник: издание ZAXID.NET, которое цитирует представителя ДСНС Львовщины Виталия Туровцева

Прямая речь: "В частном хозяйстве стояли три буса. Горела сухая трава, огонь от которой перекинулся на них. В результате сгорели все три буса"

Детали: Событие произошло в селе Большие Глебовичи. Несмотря на усилия спасателей, транспорт сгорел дотла. Пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток.

Сгорели Mercedes Sprinter и два Mercedes REX, они не подлежат ремонту.

Предыстория:

  • В понедельник сообщалось, что в Луганской области снова фиксируют поджоги лесов и травы.
  • Согласно данным управления ДСНС на Львовщине 11 апреля чрезвычайники ликвидировали 121 пожар сухой травы.

Темы: пожарЛьвовщина


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