На Луганщині знову палає сухостій
Понеділок, 12 квітня 2021, 13:41
В Луганській області знову фіксують підпали лісів та трави.
Джерело: місцеве видання "6451com.ua"
Деталі: Йдеться про пожежі у Білокуракинському та Попаснянському районах. Як зазначають у місцевому виданні Лисичанська, підпали сухостою та трави роблять невідомі особи. Так, у Білокуракинському районі ліс палав зовсім близько до житлових будинків.
Рятувальники разом із очевидцями ліквідували займання.
Окрім того, займання лісу зафіксували в Рубіжному, проте невдовзі його загасили.
Нагадаємо:
- Восени минулого року в Луганській області масово горіли ліси. Тоді повідомлялось про 11 загиблих.