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На Луганщині знову палає сухостій

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:41
Ілюстративне фото

В Луганській області знову фіксують підпали лісів та трави. 

Джерело: місцеве видання "6451com.ua"

Деталі: Йдеться про пожежі у Білокуракинському та Попаснянському районах. Як зазначають у місцевому виданні Лисичанська, підпали сухостою та трави роблять невідомі особи. Так, у Білокуракинському районі ліс палав зовсім близько до житлових будинків. 

Рятувальники разом із очевидцями ліквідували займання. 

Окрім того, займання лісу зафіксували в Рубіжному, проте невдовзі його загасили. 

Нагадаємо:

Теми: пожежаЛуганська область


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