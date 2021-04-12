На Луганщині знову палає сухостій

В Луганській області знову фіксують підпали лісів та трави.

Джерело: місцеве видання "6451com.ua"

Деталі: Йдеться про пожежі у Білокуракинському та Попаснянському районах. Як зазначають у місцевому виданні Лисичанська, підпали сухостою та трави роблять невідомі особи. Так, у Білокуракинському районі ліс палав зовсім близько до житлових будинків.

Рятувальники разом із очевидцями ліквідували займання.

Окрім того, займання лісу зафіксували в Рубіжному, проте невдовзі його загасили.

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