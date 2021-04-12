Росіянам закрили польоти до Туреччини і радять змінити країну відпочинку

Росія з 15 квітня по 1 червня нібито через коронавірус призупиняє регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, куди планували поїхати на відпочинок понад 500 тисяч росіян.

Джерело: російський "Интерфакс", ТАСС

Деталі: Закриють росіяни польоти для регулярного і чартерного авіасполучення в Туреччину і в зворотному напрямку з 15 квітня по 1 червня.

Туроператорам країни рекомендовано призупинити реалізацію путівок до Туреччини з 15 квітня по 1 червня. Російська влада радить туристам "змінити напрям відпочинку або перенести поїздку на більш пізні дати".

Однак як виняток залишать по одному рейсу на тиждень з Москви до Стамбулу і назад.

Асоціація туроператорів повідомляє, на період з 15 квітня по 31 травня тури в Туреччину забронювали понад 500 тис. росіян, а вартість турів склала 32 млрд рублів.

Нагадаємо:

10 квітня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини.

Зустріч президентів проходила у палаці Хубер у Стамбулі в закритому режимі без преси. Після неї відбулося дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня.

Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про "аудит" суперечливих питань у майбутній угоді про зону вільної торгівлі між країнами, що має відкрити шлях до її підписання.

Ердоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму

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Про підсумки жовтневого візиту Зеленського до Туреччини читайте у статті: Без вільної торгівлі, але з контрактами в оборонці: про що домовився Зеленський у Стамбулі

