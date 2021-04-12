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Россиянам закрыли полеты в Турцию и советуют сменить страну отдыха

Понедельник, 12 апреля 2021, 20:18

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, куда планировали ехать отдыхать более 500 тысяч россиян.

Источник: российский "Интерфакс",  ТАСС

Детали: Закроют полеты для регулярного и чартерного авиасообщения в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Российские власти рекомендуют туристам "поменять направление отдыха или перенести поездку на более поздние даты".

Однако, как исключение, оставят по одному рейсу в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Ассоциация туроператоров сообщает, что на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, а стоимость туров составляет 32 млрд рублей.

Напомним:

  • 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию.
  • Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Читайте также: Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией.

Об итогах октябрьского визита Зеленского в Турцию читайте в статье: Без свободной торговли, но контрактам в защитники: о чем договорился Зеленский в Стамбуле.

Темы: ТурцияРосcияавиа


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