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Ердоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму

Субота, 10 квітня 2021, 21:39

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наголосив, що підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України та підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.

Джерело: заява Ердогана після закритої зустрічі з Зеленським, повідомлення на сайті президента України

Деталі: За словами президента Туреччини, Кримська платформа покликана об'єднати землі України.

У спільній декларації засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою йдеться про те, що дві країни продовжать координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Криму, а також захоплених Росією районів Донеччини та Луганщини.

Окрім цього президент України він обговорив з Ердоганом питання безпеки в Чорноморському регіоні. За словами Зеленського, погляди України та Туреччини в цьому питанні збігаються.

Дослівно декларація: "Підтримати створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією. Посилити спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину – Крим – унаслідок тимчасової окупації".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський у суботу прибув з робочим візитом до Туреччини.

Теми: ЕрдоганКримокупаціяЗеленськийРосія


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