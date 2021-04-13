Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 01:39

Кількість загиблих від COVID-19 у Європі сягнула мільйона.

Джерело: France24 з посиланням на AFP

Деталі: Уточнюється, що станом на 18:00 за Гринвічем кількість загиблих в 52 європейських країнах досягла  1 000 288 осіб.

Епідеміолог  Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове заявила, що "ми перебуваємо в критичній точці пандемії прямо зараз".

ВООЗ попередила, що число інфекцій зростає експоненціально попри зусилля, спрямовані на те, аби запобігти смертям.

Загалом за час пандемії кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2,9 млн осіб.

Нагадаємо: Станом на 11 квітня у світі за час пандемії зареєстрували 136,6 млн випадків COVID-19. Нині хворіють 23,8 млн людей. Уже одужали - 109,8 млн.

Теми: Європакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Новини 12 квітня: російський військовий табір біля кордону, Зеленський про можливе вторгнення РФ

Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ

Росіянам закрили польоти до Туреччини і радять змінити країну відпочинку

оновлено від 17.00Разумков скликав на вівторок два позачергових засідання Ради

Усі новини...
Європа
Україна суттєво знизила імпорт газу з Європи
Ціни на газ в Європі зростають через рекордно низькі запаси в "підземках"
Ціна на вакцину Pfizer зросла з 12 до 19,50 євро за дозу - прем’єр Болгарії
Останні новини
02:44
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий
01:39
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19
00:42
У G7 закликали Росію припинити провокації
23:50
У Дніпрі продовжили карантин
23:13
ЦВК досі чекає на рішення судів на окрузі Вірастюка: можуть вплинути на результати
22:47
У Німеччині блок ХДС/ХСС не домовився про єдиного кандидата на посаду канцлера
22:22
В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі
22:05
Новини економіки: збитки Укренерго, перші потяги на водню
21:53
Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною
21:41
Пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 54%
Усі новини...