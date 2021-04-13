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Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 01:39
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

Кількість загиблих від COVID-19 у Європі сягнула мільйона.

Джерело: France24 з посиланням на AFP

Деталі: Уточнюється, що станом на 18:00 за Гринвічем кількість загиблих в 52 європейських країнах досягла  1 000 288 осіб.

Епідеміолог  Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове заявила, що "ми перебуваємо в критичній точці пандемії прямо зараз".

ВООЗ попередила, що число інфекцій зростає експоненціально попри зусилля, спрямовані на те, аби запобігти смертям.

Загалом за час пандемії кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2,9 млн осіб.

Нагадаємо: Станом на 11 квітня у світі за час пандемії зареєстрували 136,6 млн випадків COVID-19. Нині хворіють 23,8 млн людей. Уже одужали - 109,8 млн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європакоронавірус
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