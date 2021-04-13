Критическая точка пандемии: в Европе миллион человек умерли от COVID-19

Количество погибших от COVID-19 в Европе достигло миллиона.

Источник: France24 со ссылкой на AFP

Детали: Уточняется, что по состоянию на 18:00 по Гринвичу количество погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что "мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас".

ВОЗ предупредила, что число инфекций растет экспоненциально несмотря на усилия, направленные на то, чтобы предотвратить смерти.

Всего за время пандемии количество погибших от коронавируса превысило 2,9 млн человек.

Напомним: По состоянию на 11 апреля в мире за время пандемии зарегистрировали 136,6 млн случаев COVID-19. Сейчас болеют 23,8 млн человек. Уже выздоровели - 109,8 млн.