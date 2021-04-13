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Суд Бразилії схвалив розслідування проти Болсонару — він заперечував небезпеку COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 07:23
Суд Бразилії схвалив розслідування проти Болсонару — він заперечував небезпеку COVID-19
Marcos Corrêa/PR/Flickr

Верховний суд Бразилії дав згоду на розслідування дій президента Жаїра Болсонару в зв'язку з пандемією COVID-19.

Джерело: обізнане джерело Reuters

Деталі: Cуддя Верховного суду Луїс Роберто Баррозу ухвалив, що достатня кількість сенаторів підписалася під запропонованим розслідуванням реакції уряду на пандемію, щоб почати це розслідування. Очікується, що Верховний суд збереться в середу, щоб вирішити це питання.

Водночас, коли саме почнеться розслідування, залишать на розсуд Сенату. Reuters зазначає, що це може дозволити Болсонару використовувати союзників у верхній палаті і відкласти розслідування до моменту ослаблення політичного тиску.

Наразі Бразилія є епіцентром коронавірусу, де щоденно гинуть 4 тисячі людей.

Передісторія: Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції. Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусБразилія
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