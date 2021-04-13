Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд Бразилії схвалив розслідування проти Болсонару — він заперечував небезпеку COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 07:23
Marcos Corrêa/PR/Flickr

Верховний суд Бразилії дав згоду на розслідування дій президента Жаїра Болсонару в зв'язку з пандемією COVID-19.

Джерело: обізнане джерело Reuters

Деталі: Cуддя Верховного суду Луїс Роберто Баррозу ухвалив, що достатня кількість сенаторів підписалася під запропонованим розслідуванням реакції уряду на пандемію, щоб почати це розслідування. Очікується, що Верховний суд збереться в середу, щоб вирішити це питання.

Водночас, коли саме почнеться розслідування, залишать на розсуд Сенату. Reuters зазначає, що це може дозволити Болсонару використовувати союзників у верхній палаті і відкласти розслідування до моменту ослаблення політичного тиску.

Наразі Бразилія є епіцентром коронавірусу, де щоденно гинуть 4 тисячі людей.

Передісторія: Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції. Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.

Теми: коронавірусБразилія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий

Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19

В Україну повертається похолодання, до кінця тижня дощі

Генсек НАТО і держсекретар США поговорили про війська РФ на кордонах з Україною

Новини 12 квітня: російський військовий табір біля кордону, Зеленський про можливе вторгнення РФ

Бойовики мінують цивільний сектор окупованого Зайцевого – ЗСУ

Усі новини...
коронавірус
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19
У Дніпрі продовжили карантин
Останні новини
07:23
Суд Бразилії схвалив розслідування проти Болсонару — він заперечував небезпеку COVID-19
06:39
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19
05:53
Кулеба зможе побачитися в Брюсселі з держсекретарем США
04:44
Міністерство армії США може вперше очолити жінка
03:31
У затриманого журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразки — адвокат
02:44
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий
01:39
Критична точка пандемії: в Європі мільйон людей померли від COVID-19
00:42
У G7 закликали Росію припинити провокації
23:50
У Дніпрі продовжили карантин
23:13
ЦВК досі чекає на рішення судів на окрузі Вірастюка: можуть вплинути на результати
Усі новини...