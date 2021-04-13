Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Бразилии одобрил расследование против Болсонару — он отрицал опасность COVID-19

Вторник, 13 апреля 2021, 07:23
Суд Бразилии одобрил расследование против Болсонару — он отрицал опасность COVID-19
Marcos Corrêa/PR/Flickr

Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий президента Жаира Болсонару в связи с пандемией COVID-19.

Источник: осведомленный источник Reuters

Детали: Судья Верховного суда Луис Роберто Баррозу постановил, что достаточное количество сенаторов подписалось под предложенным расследованием реакции правительства на пандемию, чтобы начать это расследование. Ожидается, что Верховный суд соберется в среду, чтобы решить этот вопрос.

В то же время, когда именно начнется расследование, оставят на усмотрение Сената. Reuters отмечает, что это может позволить Болсонару использовать союзников в верхней палате и отложить расследование до момента ослабления политического давления.

Сейчас Бразилия является эпицентром коронавируса, где ежедневно погибают 4 тысячи человек.

Предыстория: Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: