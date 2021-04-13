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Суд Бразилии одобрил расследование против Болсонару — он отрицал опасность COVID-19

Вторник, 13 апреля 2021, 07:23
Marcos Corrêa/PR/Flickr

Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий президента Жаира Болсонару в связи с пандемией COVID-19.

Источник: осведомленный источник Reuters

Детали: Судья Верховного суда Луис Роберто Баррозу постановил, что достаточное количество сенаторов подписалось под предложенным расследованием реакции правительства на пандемию, чтобы начать это расследование. Ожидается, что Верховный суд соберется в среду, чтобы решить этот вопрос.

В то же время, когда именно начнется расследование, оставят на усмотрение Сената. Reuters отмечает, что это может позволить Болсонару использовать союзников в верхней палате и отложить расследование до момента ослабления политического давления.

Сейчас Бразилия является эпицентром коронавируса, где ежедневно погибают 4 тысячи человек.

Предыстория: Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.

Темы: коронавирусБразилия


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