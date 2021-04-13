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Бойовики посилили обстріли та фейки перед засіданням ТКГ, обстріляли Катеринівку – штаб

Вівторок, 13 квітня 2021, 09:51

Командування Операції об'єднаний сил заявляє, що окупанти на сході України збільшили кількість обстрілів та інтенсивність інформаційних "вкидів" напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі ООС станом на 7 ранку 13 квітня 

Дослівно: "Напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

При цьому інтенсивність інформаційних вкидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла".

Деталі: За даними командування ООС, проросійські найманці продовжили загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, "намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій". 

З цією метою 12 квітня окупанти обстріляли ділянку розведення №2 "Золоте", грубо порушивши підписане Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 20 вересня 2016 року.

Військовослужбовці Збройних сил України зафіксували два гранатометних постріли з окупованого Первомайську у напрямку населеного пункту Катеринівка, що на підконтрольній уряду України території.

Про факти порушень збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК нотою повідомила СММ ОБСЄ.

Командування ООС заявляє, що бойовики ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, а ЗСУ неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСбойові дії
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