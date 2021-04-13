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Боевики усилили обстрелы и фейки перед заседанием ТКГ, обстреляли Катериновку – штаб

Вторник, 13 апреля 2021, 09:51

Командование Операции объединенный сил заявляет, что оккупанты на востоке Украины увеличили количество обстрелов и интенсивность информационных "вбросов" накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе ООС по состоянию на 7 утра 13 апреля

Дословно: "Накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

При этом интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации значительно возросла".

Детали: По данным командования ООС, пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, "пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий".

С этой целью 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 "Золотое", грубо нарушив подписанное Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайске в направлении населенного пункта Катериновка, что на подконтрольной правительству Украины территории.

О фактах нарушений вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК нотой сообщила СММ ОБСЕ.

Командование ООС заявляет, что боевики игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, а ВСУ неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня.

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Темы: ДонбассООСбоевые действия
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