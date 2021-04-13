COVID у Києві: понад півтори тисячі нових хворих і 42 смерті

За добу 12 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1503 нових випадки захворювання на COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 42 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 851 жінка віком від 18 до 95 років, 591 чоловік віком від 18 до 92 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років.

146 людей госпіталізували. Також поклали до лікарень 491 хворого з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.



Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (378), Дніпровському (250) та в Деснянському (160) районах.



Станом на 13 квітня у столиці вже 178 609 підтверджених випадків коронавірусу, померли 3974 хворих. Подолали вірус 111 821 осіб, з них 605 за минулу добу.

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