COVID у Києві: понад півтори тисячі нових хворих і 42 смерті
За добу 12 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1503 нових випадки захворювання на COVID-19.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 42 летальних випадки від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих 851 жінка віком від 18 до 95 років, 591 чоловік віком від 18 до 92 років, 29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 6 місяців до 17 років.
146 людей госпіталізували. Також поклали до лікарень 491 хворого з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (378), Дніпровському (250) та в Деснянському (160) районах.
Станом на 13 квітня у столиці вже 178 609 підтверджених випадків коронавірусу, померли 3974 хворих. Подолали вірус 111 821 осіб, з них 605 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 9 квітня у Києві підтвердили 1605 випадків коронавірусу, померла 51 людина. Це була найбільша добова кількість смертей із початку пандемії.