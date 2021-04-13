COVID в Киеве: более полутора тысяч новых больных и 42 смерти
За сутки 12 апреля в столице лабораторно подтвердили 1503 новых случая заболевания COVID-19.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "1503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 42 летальных случая от вируса".
Детали: Среди новых больных 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.
146 человек госпитализировали. Также положили в больницы 491 больного с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (378), Днепровском (250) и в Деснянском (160) районах.
По состоянию на 13 апреля в столице уже 178 609 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 3 974 больных. Преодолели вирус 111 821 человек, из них 605 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 9 апреля в Киеве подтвердили 1605 случаев коронавируса, умер 51 человек. Это было самое большое суточное количество смертей с начала пандемии.