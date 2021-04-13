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COVID в Киеве: более полутора тысяч новых больных и 42 смерти

Вторник, 13 апреля 2021, 10:11
COVID в Киеве: более полутора тысяч новых больных и 42 смерти
Фото КГГА

За сутки 12 апреля в столице лабораторно подтвердили 1503 новых случая заболевания COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "1503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 42 летальных случая от вируса". 

 

Детали: Среди новых больных 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.

146 человек госпитализировали. Также положили в больницы 491 больного с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (378), Днепровском (250) и в Деснянском (160) районах.

По состоянию на 13 апреля в столице уже 178 609 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 3 974 больных. Преодолели вирус 111 821 человек, из них 605 за минувшие сутки.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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