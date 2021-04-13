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Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК

Вівторок, 13 квітня 2021, 11:45
Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК
Фото umn.ua

Голосіївський райсуд Києва постановив, що суддю Конституційного суду Ігоря Сліденка, який вчасно не повідомив про суттєві зміни у майновому стані, неможливо притягнути до адміністративної відповідальності за конфлікт інтересів.  

Джерело: Національне агентство з запобігання корупції з посилання на рішення судді Алли Слободянюк

Дослівно: "На думку судді Алли Слободянюк, судді КС мають імунітет – їх не можна притягати до адміністративної відповідальності. Суд виправдав Ігоря Сліденка".

Деталі: НАЗК зазначає, що згідно з рішенням Слободянюк, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд Великої Палати КС була подана заява про самовідвід від самого судді, а також від представника президента в КС.

При цьому у НАЗК наголосили, що закон "Про КСУ" прямо забороняє суддям КС брати участь у прийнятті рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів, тобто навіть наявність заяви про самовідвід не може бути підставою для участі у прийнятті рішення.

Також зазначається, що суддя взагалі не заявляв про самовідвід під час ухвалення рішення про скасування низки антикорупційних статтей після того, як йому стало відомо про конфлікт інтересів.

Водночас, як повідомляли в Конституційному Суді у відповідь на запит "Української правди", суддя Сліденко та ще 12 його колег подавали заяви про самовідвід під час розгляду цієї справи. На засіданні КСУ всі заяви були відхилені. В НАЗК УП пояснили, що суддя мав повідомити про конфлікт інтересів протягом 1 дня.

У рішенні суддя Слободянюк також вказала, що не вбачає можливим притягнення суддів КС до адміністративної відповідальності, оскільки КС є колегіальним органом, усі рішення якого приймаються більшістю голосів.  

У НАЗК зазначили, що таке рішення "робить неможливим притягнення будь-якого судді КС до адміністративної відповідальності".

При цьому, за даними НАЗК, 29 вересня 2020 року той самий Голосіївський райсуд Києва в справі щодо голови КС стверджував, що навіть голову КС можна притягнути до адміністративної відповідальності.

Що було раніше: Голосіївський районний суд закрив справу щодо недекларування суддею Конституційного суду Іриною Завгородньою автомобіля її чоловіка.

Передісторія:

  • 1 лютого стало відомо, що НАЗК склало протоколи стосовно 3 суддів Конституційного суду. Йшлося про суддів Ігоря Сліденка, Володимира Мойсака й Ірину Завгородню.
  • Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час ухвалення рішення про скасування низки антикорупційних статтей, зокрема, що стосувались повноважень НАЗК з перевірки декларацій та покарання за недостовірне декларування.
  • Зокрема, вказувалося, що Сліденко невчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.  
  • З 31 грудня 2020 року діють зміни до КУпАП, які в разі виявлення адміністративного правопорушення в судді зобов’язують особисто голову НАЗК або його заступника скласти протокол.
  • 14 квітня о 14:00 Голосіївський райсуд розглядатиме адмінпротоколи щодо відстороненого судді КСУ Олександра Тупицького. 

Українська правда

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Теми: КСдеклараціїНАЗКсуд
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