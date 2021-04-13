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Судью КС не смогли наказать за конфликт интересов – НАПК

Вторник, 13 апреля 2021, 11:45
Фото umn.ua

Голосеевский райсуд Киева постановил, что судью Конституционного суда Игоря Слиденко, который вовремя не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, невозможно привлечь к административной ответственности за конфликт интересов.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции со ссылкой на решение судьи Аллы Слободянюк

Дословно: "По мнению судьи Аллы Слободянюк, судьи КС имеют иммунитет – их нельзя привлечь к административной ответственности. Суд оправдал Игоря Слиденко".

Детали: В НАПК подчеркнули, что согласно решению Слободянюк, привлечение судей к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов невозможно из-за того, что на рассмотрение Большой Палаты КС было подано заявление о самоотводе от самого судьи, а также от представителя президента в КС.

При этом в НАПК отметили, что закон "О КСУ" прямо запрещает судьям КС участвовать в принятии решений, по которым у них имеется конфликт интересов, то есть даже наличие заявления о самоотводе не может быть основанием для участия в принятии решения.

Также отмечается, что судья вообще не заявлял о самоотводе при принятии решения об отмене ряда антикоррупционных статей после того, как ему стало известно о конфликте интересов.

В то же время, как сообщали в Конституционном Суде в ответ на запрос "Украинской правды", судья Слиденко и еще 12 его коллег подавали заявления о самоотводе при рассмотрении этого дела. На заседании КСУ заявления были отклонены.

В решении судья Слободянюк также указала, что не видит возможным привлечение судей КС к административной ответственности, поскольку КС является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов.

В НАПК отметили, что такое решение "делает невозможным привлечение любого судьи КС к административной ответственности".

При этом, по данным НАПК, 29 сентября 2020 года тот же Голосеевский райсуд Киева по делу в отношении председателя КС утверждал, что даже главу КС можно привлечь к административной ответственности.

Что было раньше: Голосеевский районный суд закрыл дело относительно недекларирования судьей Конституционного суда Ириной Завгородней автомобиля ее мужа.

Предыстория:

  • 1 февраля стало известно, что НАПК составило протоколы относительно 3 судей Конституционного суда. Речь шла о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсаке и Ирине Завгородней.
  • Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене ряда антикоррупционных статей, в частности тех, что касались полномочий НАПК о проверке деклараций и наказании за недостоверное декларирование.
  • В частности, отмечалось, что Слиденко вовремя не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.
  • С 31 декабря 2020 года действуют изменения в КоАП, которые в случае выявления административного правонарушения у судьи обязывают лично главу НАПК или его заместителя составить протокол.
  • 14 апреля в 14:00 Голосеевский райсуд рассмотрит админпротоколы относительно отстраненного судьи КСУ Александра Тупицкого.

Украинская правда
Темы: КСдекларацииНАПКсуд


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