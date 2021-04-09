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Суд закрив справу про конфлікт інтересів у судді КС Завгородньої 

П'ятниця, 9 квітня 2021, 16:34
Суд закрив справу про конфлікт інтересів у судді КС Завгородньої 

Голосіївський районний суд закрив справу щодо недекларування суддею Конституційного суду Іриною Завгородньою автомобіля її чоловіка. 

Джерело: рішення суду

Деталі: Провадження про притягнення до адміністративної відповідальності щодо Завгородньої закрили у зв'язку з відсутністю складу адмінправопорушення.

Постанова можуть оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення до Київського апеляційного суду або через Голосіївський райсуд Києва.

Рішення суду опублікували 29 березня.

Відзначається, що йдеться про декларацію за 2018 рік. Завгородня не вказала автівку LAND ROVER за 615 422,50 грн.

Водночас, суддя повідомила, що автомобіль викрали і наразі його виявили десь за кордоном.

Суддя КС відзначила, що запропонувала звернутися із запитами про викрадення до страхової компанії, проте НАЗК із відповідними запитами не зверталось.

Суддя отримала запит НАЗК від 30.09.2020 року з пропозицією надати до НАЗК пояснення та документи з приводу повної перевірки, яка проводилась щодо неї.

НАЗК продовжило строк перевірки її декларації за 2018, 2019 роки до 23.11.2020 року, але, не дочекавшись пояснень судді, склали висновок щодо виявлення ознак корупційного правопорушення.

Крім того, 06.10.2020 року суддя заявляла самовідвід, але у задоволені її клопотання відмовили.

Питання наявності реального конфлікту інтересів під час розгляду справи № 1-24/2020 (393/20) було предметом розгляду Великої палати КСУ під час розгляду як заяви про самовідвід судді, так і заяви представника президента України в КСУ про відвід.

КСУ є колегіальним органом, всі рішення якого приймаються більшістю голосів. А тому, беручи участь у розгляді справи та ухвалюючи рішення, суддя не діє одноособово, рішення приймаються більшістю голосів.

Відтак відсутній прямий і безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між голосуванням та прийняттям рішення.

Нагадаємо:

  • У лютому стосовно Завгородньої НАЗК склало адмінпротокол - за недекларування авто чоловіка. Термін притягнення судді Завгородньої за недекларування сплив в середині лютого.
  • 1 лютого стало відомо, що НАЗК склало протоколи стосовно 3 суддів Конституційного суду. Йшлося про суддів Ігоря Сліденка, Володимира Мойсака й Ірину Завгородню.
  • Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час ухвалення рішення про скасування низки антикорупційних статтей, зокрема, що стосувались повноважень НАЗК з перевірки декларацій та покарання за недостовірне декларування.

Українська правда

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Теми: судКСКонституція
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