Суд закрив справу про конфлікт інтересів у судді КС Завгородньої 

Голосіївський районний суд закрив справу щодо недекларування суддею Конституційного суду Іриною Завгородньою автомобіля її чоловіка.

Джерело: рішення суду

Деталі: Провадження про притягнення до адміністративної відповідальності щодо Завгородньої закрили у зв'язку з відсутністю складу адмінправопорушення.

Постанова можуть оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення до Київського апеляційного суду або через Голосіївський райсуд Києва.

Рішення суду опублікували 29 березня.

Відзначається, що йдеться про декларацію за 2018 рік. Завгородня не вказала автівку LAND ROVER за 615 422,50 грн.

Водночас, суддя повідомила, що автомобіль викрали і наразі його виявили десь за кордоном.

Суддя КС відзначила, що запропонувала звернутися із запитами про викрадення до страхової компанії, проте НАЗК із відповідними запитами не зверталось.

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