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Стефанішина: НАТО має надати Україні дорожню карту для членства

Вівторок, 13 квітня 2021, 12:17

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наполягає, що НАТО має розпочати консультації про надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в колонці Ольги Стефанішиної, опублікованій у виданні Foreign Policy.

Стефанішина відзначила, що нинішній підхід НАТО щодо України, заснований на глибшій інтеграції в обмін на подальші реформи, недостатній та ігнорує гравітаційну силу Кремля.

Вона наголосила, що з 2008 року, часу проведення Бухарестського саміту, коли Києву відмовили у наданні ПДЧ щодо членства, Україна стала незворотно демократичною і провела реформи в стратегічних сферах.

"Євроатлантична інтеграція - це не нагорода за правильні реформи. Це єдиний спосіб для України досягнути успіху як держави, яка може захистити своїх громадян і свою територію. В Україні немає ілюзій, що за нас буде боротися хтось інший. Водночас чіткий шлях до членства в НАТО стане ключовим фактором перетворення пострадянського простору в безпечний, демократичний. У світлі інституційної та політичної трансформації України лідерам НАТО час почати консультації, щоб прокласти шлях до членства, як вони обіцяли в 2008 році", - йдеться у колонці Стефанішиної.

Вона підкреслила, що спільна мета України і НАТО - протистояти опонентам в регіоні, авторитаризму і агресії, а тому "немає кращого місця для початку, ніж підтримати зусилля України зі зміцнення східного флангу НАТО, просуваючись вперед з її дорожньою картою до членства".

"Якщо НАТО не хоче поступитися своєю грою на шахівниці Росії, Альянс повинен діяти. Москва ж не пропустить своєї черги", - зазначила Стефанішина.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

В МЗС РФ пригрозили Україні масштабною ескалацією на Донбасі та "наслідками для державності" у разі гіпотетичного приєднання Києва до НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТО
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