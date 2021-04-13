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Стефанишина: НАТО должен предоставить Украине дорожную карту для членства

Вторник, 13 апреля 2021, 12:17

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина настаивает, что НАТО должен начать консультации о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в колонке Ольги Стефанишин, опубликованной в издании Foreign Policy.

Стефанишина отметила, что нынешний подход НАТО к Украине, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует силу притяжения Кремля.

Она отметила, что с 2008 года, времени проведения Бухарестского саммита, когда Киеву отказали в предоставлении ПДЧ относительно членства, Украина стала необратимо демократической и провела реформы в стратегических сферах.

"Евроатлантическая интеграция - это не награда за правильные реформы. Это единственный способ для Украины достичь успеха как государства, которое может защитить своих граждан и свою территорию. В Украине нет иллюзий, что за нас будет бороться кто-то другой. В то же время четкий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором превращения постсоветского пространства в безопасное, демократическое. В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации, чтобы проложить путь к членству, как они обещали в 2008 году ", - говорится в колонке Стефанишин.

Она подчеркнула, что общая цель Украины и НАТО - противостоять оппонентам в регионе, авторитаризму и агрессии, а потому "нет лучшего места для начала, чем поддержать усилия Украины по укреплению восточного фланга НАТО, продвигаясь вперед с ее дорожной картой к членству".

"Если НАТО не хочет поступиться своей игрой на шахматной доске России, Альянс должен действовать. Москва же не пропустит своей очереди", - отметила Стефанишина.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины - единственный путь к урегулированию конфликта на Донбассе.

В МИД РФ пригрозили Украине масштабной эскалацией на Донбассе и "последствиями для государственности" в случае гипотетического присоединения Киева к НАТО.

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Темы: НАТО
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