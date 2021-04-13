Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон

13 квітня на Донбасі загинув військовий з Буковини Олексій Мамчій через ворожий дрон, який скинув на нього міну.

Джерело: Facebook-сторінка глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука, ЧОДА

Пряма мова: "Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина.

Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога".

Деталі: 40-річний Олексій Мамчій загинув від осколкового поранення.

Напередодні від ворожої кулі помер 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук із села Черепківці.

13 і 14 квітня на Буковині оголосили днями жалоби.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України, скасовано всі розважальні заходи.

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