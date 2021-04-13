Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон

Вівторок, 13 квітня 2021, 12:55
Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон

13 квітня на Донбасі загинув військовий з Буковини Олексій Мамчій через ворожий дрон, який скинув на нього міну.  

Джерело: Facebook-сторінка глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука, ЧОДА

Пряма мова: "Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина.

Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога".

Деталі: 40-річний Олексій Мамчій загинув від осколкового поранення.

Напередодні від ворожої кулі помер 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук із села Черепківці.

13 і 14 квітня на Буковині оголосили днями жалоби.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України, скасовано всі розважальні заходи.

Нагадаємо:

  • 13 квітня у районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції українських підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
  • Ще двоє військовослужбовців зі складу об’єднаних сил отримали поранення.
  • 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

Українська правда
Теми: Чернівецька областьДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: