Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон
13 квітня на Донбасі загинув військовий з Буковини Олексій Мамчій через ворожий дрон, який скинув на нього міну.
Джерело: Facebook-сторінка глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука, ЧОДА
Пряма мова: "Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина.
Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога".
Деталі: 40-річний Олексій Мамчій загинув від осколкового поранення.
Напередодні від ворожої кулі помер 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук із села Черепківці.
13 і 14 квітня на Буковині оголосили днями жалоби.
На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України, скасовано всі розважальні заходи.
Нагадаємо:
- 13 квітня у районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції українських підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
- Ще двоє військовослужбовців зі складу об’єднаних сил отримали поранення.
- 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.