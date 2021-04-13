Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон

Вівторок, 13 квітня 2021, 12:55

13 квітня на Донбасі загинув військовий з Буковини Олексій Мамчій через ворожий дрон, який скинув на нього міну.  

Джерело: Facebook-сторінка глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука, ЧОДА

Пряма мова: "Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина.

Молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, у 2016 році також віддав життя, захищаючи нас від ворога".

Деталі: 40-річний Олексій Мамчій загинув від осколкового поранення.

Напередодні від ворожої кулі помер 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук із села Черепківці.

13 і 14 квітня на Буковині оголосили днями жалоби.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України, скасовано всі розважальні заходи.

Нагадаємо:

  • 13 квітня у районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції українських підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
  • Ще двоє військовослужбовців зі складу об’єднаних сил отримали поранення.
  • 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

Українська правда
Теми: Чернівецька областьДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: Їм краще триматись подалі від Криму

Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК

Учасниць відвертої фотосесії депортували із ОАЕ – МЗС

В Україні починають щеплення китайською вакциною CoronaVac

Зеленський: Ескалацією на Сході Росія тестує Захід

Україна вийшла на пік третьої хвилі епідемії, ситуація стабілізується – Степанов

Усі новини...
Чернівецька область
Жоден лікар не захотів вакцинуватись від COVID в одній з лікарень Чернівців
УЗ здійснить 5 спецрейсів із "закритих" на карантин Франківщини та Буковини
УЗ призупинить продаж квитків у двох "червоних" областях
Останні новини
13:52
Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки
13:43
У НАТО прокоментували можливість членства України при відсутності контролю над територією
13:27
Дослідження не підтвердили деякі побоювання щодо британського штаму COVID-19, який виявили в Україні
13:19
План Б без грошей МВФ: у Зеленського допускають скорочення видатків держбюджету
13:19
Росія готується до відключення від Visa і MasterCard
13:02
СБУ заборонила в’їзд 63 іноземцям з початку року
12:56
Bitcoin встановив новий рекорд – велика біржа виходить на IPO
12:55
Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі через ворожий дрон
12:51
"Енергоатом" за підсумками 1 кварталу очікує отримати 1 мільярд чистого прибутку
12:50
Генсек НАТО: Росія повинна негайно припинити провокації і знизити напругу
Усі новини...