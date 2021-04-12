У понеділок на фронті загинув 24-річний буковинець

У районі проведення операції Об’єднаних сил 12 квітня загинув 24-річний буковинець.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Деталі: Повідомляється, що у понеділок ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді.

24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.

Дата похорону буде відома згодом.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловила щирі співчуття сім’ї загиблого.

Дослівно: "Вічна пам’ять тим, хто віддав життя, боронячи Україну. Герої не вмирають!".

Що передувало: Оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомило, що внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил 12 квітня один український військовий отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

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