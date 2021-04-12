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У понеділок на фронті загинув 24-річний буковинець

Понеділок, 12 квітня 2021, 17:30
У понеділок на фронті загинув 24-річний буковинець

У районі проведення операції Об’єднаних сил 12 квітня загинув 24-річний буковинець.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Деталі: Повідомляється, що у понеділок ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді.

24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.

Дата похорону буде відома згодом.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловила щирі співчуття сім’ї загиблого.

Дослівно: "Вічна пам’ять тим, хто віддав життя, боронячи Україну. Герої не вмирають!".

Що передувало: Оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомило, що внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил 12 квітня один український військовий отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

Передісторія: 

  • З кінця березня на фронті в  Донецькій та Луганській областях України спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню.
  • Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна зацікавлена у деескалації виключно мирним шляхом. Він запросив телефонні перемовини з президентом держави-агресора Володимиром Путіним, але там ігнорують цей запит. 
  • Країни "нормандської четвірки" та США висловили підтримку Україні та закликали РФ до деескалації на сході України.

Українська правда

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Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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