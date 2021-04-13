Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе из-за вражеского беспилотника

13 апреля на Донбассе погиб военный из Черновицкой области Алексей Мамчий из-за вражеского беспилотника, который сбросил на него мину.

Источник: Facebook-страница главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук, ЧОГА

Прямая речь: "Российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, черновчанина.

Младший брат павшего, Станислав Мамчий, в 2016 году также отдал жизнь, защищая нас от врага".

Детали: 40-летний Алексей Мамчий погиб от осколочного ранения.

Накануне от вражеской пули умер 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук из села Черепковцы.

13 и 14 апреля на Буковине объявили траур.

В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним: