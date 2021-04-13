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Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе из-за вражеского беспилотника

Вторник, 13 апреля 2021, 12:55

13 апреля на Донбассе погиб военный из Черновицкой области Алексей Мамчий из-за вражеского беспилотника, который сбросил на него мину.

Источник: Facebook-страница главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук, ЧОГА

Прямая речь: "Российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия, черновчанина.

Младший брат павшего, Станислав Мамчий, в 2016 году также отдал жизнь, защищая нас от врага".

Детали: 40-летний Алексей Мамчий погиб от осколочного ранения.

Накануне от вражеской пули умер 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук из села Черепковцы.

13 и 14 апреля на Буковине объявили траур.

В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним: 

  • 13 апреля в районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекли линию разграничения и осуществили сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью.
  • Еще двое военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. 
  • 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областьДонбассвойна


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