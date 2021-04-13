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СБУ заборонила в’їзд 63 іноземцям з початку року

Вівторок, 13 квітня 2021, 13:02
Фото СБУ

Із початку 2021 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "З початку 2021 року СБУ заборонила в’їзд на територію України 63 іноземцям, причетним до діяльності міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій. А з території нашої держави – примусово повернуто до країн походження 7 іноземних громадян".

Деталі: Також повідомляється, що з початку року за злочини проти нацбезпеки засудили понад 80 осіб. Зловмисників засуджено за посягання на територіальну цілісність нашої держави і причетність до тероризму.

Загалом за перший квартал 2021 року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

Передісторія:

  • В СБУ нагадали, що раніше припинили діяльність "приватної військової компанії", до складу якої входило понад 150 осіб, а також провели низку гучних затримань. Кримінальне розслідування цих справ ще триває.

Українська правда
Теми: СБУ


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