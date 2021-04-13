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СБУ запретила въезд 63 иностранцам с начала года

Вторник, 13 апреля 2021, 13:02
Фото СБУ

С начала 2021 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 63 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "С начала 2021 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 63 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. А с территории нашего государства – принудительно вернули в страны происхождения 7 иностранных граждан".

Детали: Также сообщается, что с начала года за преступления против нацбезопасности осудили более 80 человек. Злоумышленники осуждены за посягательство на территориальную целостность нашего государства и причастность к терроризму.

Всего за первый квартал 2021 года следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.

Предыстория:

  • В СБУ напомнили, что ранее прекратили деятельность "частной военной компании", в состав которой входило более 150 человек, а также провели ряд громких задержаний. Уголовное расследование этих дел продолжается.

Украинская правда
Темы: СБУ


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