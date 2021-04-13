СБУ запретила въезд 63 иностранцам с начала года
С начала 2021 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 63 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.
Источник: пресс-центр СБУ
Дословно: "С начала 2021 года СБУ запретила въезд на территорию Украины 63 иностранцам, причастным к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. А с территории нашего государства – принудительно вернули в страны происхождения 7 иностранных граждан".
Детали: Также сообщается, что с начала года за преступления против нацбезопасности осудили более 80 человек. Злоумышленники осуждены за посягательство на территориальную целостность нашего государства и причастность к терроризму.
Всего за первый квартал 2021 года следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.
Предыстория:
- В СБУ напомнили, что ранее прекратили деятельность "частной военной компании", в состав которой входило более 150 человек, а также провели ряд громких задержаний. Уголовное расследование этих дел продолжается.