СБУ викрила ПВК: організаторами називають екснардепа Семенченка та "агента" НАБУ Шевченка

Служба безпеки України повідомила, що викрила та припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії", а можливими організаторами називає Семена Семенченка та Євгена Шевченка.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Підготовка членів "ПВК" відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном.

Матеріали справи свідчать, що контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн.

За даними слідства, організаторами були колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

Дослівно: "Окрім цього, за версією слідства, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами".

Деталі: Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи у столиці, Київській і Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили: майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру, 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 4 підствольних гранатомети; ручний кулемет Калашнікова, 2 автоматичні гвинтівки, 3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74, 7 помпових рушниць, 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5), 16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид; пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин; тощо.

СБУ повідомила "Українській правді", що станом на зараз нікого не затримали.

Довідково: Шевченко відомий як інформатор, що передав до НАБУ дані про кількох осіб, які хотіли за хабарі закрити справи в бюро або влаштуватися туди на посаду. За його словами, він брав участь у двох десятках оперативних розробок бюро. Офіційно Шевченко мав статус особи, що надала згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронним органом, і ніколи не був співробітником НАБУ, тобто не проходив жодного етапу конкурсу.

Шевченко повідомляв, що мав відношення до постачання запчастин та комплектуючих на заводи концерну "Укроборонпром". Розслідувачі Bihus.info заявляли, що Шевченко допомагав фігурантам "справи Гладковського" отримувати потрібні документи з НАБУ.

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