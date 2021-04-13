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Поліція двічі ловила підозрюваних у вбивстві: втекли з-під домашнього арешту

Вівторок, 13 квітня 2021, 15:53
Поліція двічі ловила підозрюваних у вбивстві: втекли з-під домашнього арешту
Фото НПУ

Правоохоронці затримали учасників етнічної банди, підозрюваних у вбивстві громадянина Вірменії, які втекли з-під домашнього арешту і переховувались від слідства.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "13 квітня втікачів затримали в одному з орендованих ангарів на території Києва. Суд відправив підозрюваних під варту без права внесення застави".

Деталі: У поліції нагадали, що лідера "Самвела Донецького" та фігурантів етнічного кримінального угруповання, яке вчиняло тяжкі та особливо тяжкі злочини, затримали восени 2019 року.

Суд взяв лідера угруповання під варту без права внесення застави, а двом учасникам банди обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згодом з’ясувалося, що зловмисники причетні до умисного вбивства на території Вірменії.  

Тому у серпні 2020 року за місцем проживання двох учасників групи, які знаходилися під домашнім арештом, провели обшуки та оголосили про підозру за п.12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Також вручили підозру в умисному вбивстві й лідеру злочинної організації, який перебував у СІЗО.

Підозрювані у суд щодо обрання запобіжного заходу не з’явились. Тому їх оголосили в розшук.

13 квітня втікачів затримали. Суд їх арештував без права застави.

За скоєння умисного вбивства учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: поліціявбивство
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