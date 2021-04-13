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Полиция дважды ловила подозреваемых в убийстве: сбежали из-под домашнего ареста

Вторник, 13 апреля 2021, 15:53
Полиция дважды ловила подозреваемых в убийстве: сбежали из-под домашнего ареста
Фото НПУ

Правоохранители задержали участников этнической банды, подозреваемых в убийстве гражданина Армении, которые сбежали из-под домашнего ареста и скрывались от следствия.

Источник: Нацполиция

Дословно: "13 апреля беглецов задержали в одном из арендованных ангаров на территории Киева. Суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога".

Детали: В полиции напомнили, что лидера "Самвела Донецкого" и фигурантов этнической криминальной группировки, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, задержали осенью 2019 года.

Лидера группировки суд отправил под арест без права внесения залога, а двум участникам банды избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленники причастны к умышленному убийству на территории Армении.

Поэтому в августе 2020 года по месту жительства двух участников группы, которые находились под домашним арестом, провели обыски и объявили о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

Также вручили подозрение в умышленном убийстве и лидеру преступной организации, который находился в СИЗО.

Подозреваемые в суд относительно избрания меры пресечения не явились. Поэтому их объявили в розыск.

13 апреля беглецов задержали. Суд их арестовал без права залога.

За совершение умышленного убийства участникам банды грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы

Украинская правда
Темы: полицияубийство
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