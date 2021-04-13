Полиция дважды ловила подозреваемых в убийстве: сбежали из-под домашнего ареста
Правоохранители задержали участников этнической банды, подозреваемых в убийстве гражданина Армении, которые сбежали из-под домашнего ареста и скрывались от следствия.
Источник: Нацполиция
Дословно: "13 апреля беглецов задержали в одном из арендованных ангаров на территории Киева. Суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога".
Детали: В полиции напомнили, что лидера "Самвела Донецкого" и фигурантов этнической криминальной группировки, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, задержали осенью 2019 года.
Лидера группировки суд отправил под арест без права внесения залога, а двум участникам банды избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Впоследствии выяснилось, что злоумышленники причастны к умышленному убийству на территории Армении.
Поэтому в августе 2020 года по месту жительства двух участников группы, которые находились под домашним арестом, провели обыски и объявили о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.
Также вручили подозрение в умышленном убийстве и лидеру преступной организации, который находился в СИЗО.
Подозреваемые в суд относительно избрания меры пресечения не явились. Поэтому их объявили в розыск.
13 апреля беглецов задержали. Суд их арестовал без права залога.
За совершение умышленного убийства участникам банды грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы