Полиция дважды ловила подозреваемых в убийстве: сбежали из-под домашнего ареста

Правоохранители задержали участников этнической банды, подозреваемых в убийстве гражданина Армении, которые сбежали из-под домашнего ареста и скрывались от следствия.

Источник: Нацполиция

Дословно: "13 апреля беглецов задержали в одном из арендованных ангаров на территории Киева. Суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога".

Детали: В полиции напомнили, что лидера "Самвела Донецкого" и фигурантов этнической криминальной группировки, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, задержали осенью 2019 года.

Лидера группировки суд отправил под арест без права внесения залога, а двум участникам банды избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленники причастны к умышленному убийству на территории Армении.

Поэтому в августе 2020 года по месту жительства двух участников группы, которые находились под домашним арестом, провели обыски и объявили о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

Также вручили подозрение в умышленном убийстве и лидеру преступной организации, который находился в СИЗО.

Подозреваемые в суд относительно избрания меры пресечения не явились. Поэтому их объявили в розыск.

13 апреля беглецов задержали. Суд их арестовал без права залога.

За совершение умышленного убийства участникам банды грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы