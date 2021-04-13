Ліквідація ОАСК: суд образився і похизувався "успіхами"

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що є лідером за кількістю винесених позитивних рішень на користь позивачів та заперечили низький рейтинг довіри до судів.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва завжди був лідером щодо кількості справ, які надходили до окружних адміністративних судів України. При цьому, в Окружному адміністративному суді міста Києва винесених рішень на користь позивачів понад 70% від загальної кількості рішень. Це один із найкращих результатів".

Деталі: У суді наголосили, що продовжують роботу у штатному режимі, "адже наразі в провадженні суду перебуває майже 45 тис. справ і матеріалів, які "самі себе не розглянуть".

В ОАСК згадали, що ці справи стосуються "кожного українця – нарахування пенсій та інших соціальних виплат, оскарження рішень податкових органів чи розпоряджень Уряду про об’єднання територіальних громад, оскарження рівня прожиткового мінімуму чи змін до правил реєстрації місця проживання".

Також в суді заперечили, що українська Феміда має низький рейтинг довіри серед населення. У приклад навели соцопитування, де баланс довіри-недовіри до влади, зокрема Верховної Ради, Уряду, НАБУ є більшим, ніж до місцевих судів, наголосивши на приналежності ОАСК до цієї гілки.

"Однак, низький рейтинг довіри до вказаних соціальних інституцій не став, та не може стати підставою для ліквідації вказаних інституцій. Окремо варто звернути увагу, що низький рівень довіри серед населення до судів в першу чергу викликаний тим, що суди щоденно знаходяться під тиском негативної інформаційної компанії в засобах масової інформації", – поскаржились в суді.

Там також вважають, що головна причина негативного образу суду у ЗМІ – розгляд справ щодо центральних органів влади. Водночас, там наголошують, що резонансі рішення ОАСК залишив чинними Верховний Суд. Приклади таких справ у судді не навели.

В скандальній установі пожалілись на те, що провалене реформування судової системи проводилось при підтримці грантових організацій, а нова судова реформа "готується не в Україні". ОАСК вважає, що судову владу хочуть "підпорядкувати антиконституційному зовнішньому управлінню", а на питаннях судової реформи "паразитують" отримувачі грантів.

"Однак, судді Окружного адміністративного суду міста Києва в своїй діяльності завжди дотримуються закону, з повагою ставляться Конституції України та її приписів, а тому, у випадку голосування за проект закону та його підписання, будуть діяти в чіткій відповідності до приписів Конституції України та профільного законодавства", – підсумували в суді.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені.

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