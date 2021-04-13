Ликвидация ОАСК: суд обиделся и похвастался "успехами"

В Окружном административном суде Киева заявили, что являются лидером по количеству вынесенных положительных решений в пользу истцов и отвергли низкий рейтинг доверия к судам.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Окружной административный суд города Киева всегда был лидером по количеству дел, которые поступали в окружных административных судов Украины. При этом, в Окружном административном суде города Киева вынесенных решений в пользу истцов более 70% от общего количества решений. Это один из лучших результатов".

Детали: В суде отметили, что продолжают работу в штатном режиме, "ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов, которые "сами себя не рассмотрят".

В ОАСК вспомнили, что эти дела касаются "каждого украинца – начисление пенсий и других социальных выплат, обжалование решений налоговых органов или распоряжений Правительства об объединении территориальных громад, обжалование уровня прожиточного минимума или изменений в правила регистрации места жительства".

Также в суде отрицают, что украинская Фемида имеет низкий рейтинг доверия среди населения. В пример привели соцопрос, где баланс доверия-недоверия к власти, в частности к Верховной Раде, правительству, НАБУ является более худшим, чем в местные суды, отметив принадлежность ОАСК к этой ветви.

"Однако, низкий рейтинг доверия к указанным социальным институтам не стал, и не может стать основанием для ликвидации указанных учреждений. Отдельно стоит обратить внимание, что низкий уровень доверия среди населения к судам в первую очередь вызван тем, что суды ежедневно находятся под давлением негативной информационной компании в средствах массовой информации", – пожаловались в суде.

Там также считают, что главная причина негативного образа суда в СМИ – рассмотрение дел относительно центральных органов власти. В то же время, там отмечают, что резонансе решение ОАСК оставил в силе Верховный Суд. Примеры таких дел у судьи не привели.

В скандальном учреждении пожаловались на то, что проваленное реформирование судебной системы проводилось при поддержке грантовых организаций, а новая судебная реформа "готовится не в Украине". ОАСК считает, что судебную власть хотят "подчинить антиконституционного внешнему управлению", а на вопросах судебной реформы "паразитируют" получатели грантов.

"Однако, судьи Окружного административного суда города Киева в своей деятельности всегда соблюдают закон, с уважением относятся Конституции Украины и ее предписаниям, а потому, в случае голосования за проект закона и его подписания, будут действовать в строгом соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства", – подытожили в суде.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

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