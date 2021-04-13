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Шахраї знову дзвонять від імені заступника генпрокурора: тепер - із погрозами

Вівторок, 13 квітня 2021, 17:54
Шахраї знову дзвонять від імені заступника генпрокурора: тепер - із погрозами

Шахраї від імені заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова телефонують нардепам, податківцям, митникам та іншим посадовим особам з вимогами і погрозами.

Джерело: пресекретар Мамедова Наталія Непряхіна у Facebook

Пряма мова: "Від імені заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова відновились дзвінки з фейковими вимогами. Цього разу вони вже мають характер погроз або бізнес-пропозицій. Наприклад, щодо безоплатного переведення біткоїнів.

Дзвінки надходять або на особисті номери посадових осіб, або на приймальні керівників органів прокуратури, ректорів вузів, народних депутатів і депутатів Київської міської ради. Сьогодні був день податківців та митників".

Деталі: За словами Непряхіної, за допомогою штучно створеного аудіозапису з імітацією голосу Мамедова шахраї дзвонили з номерів: 066 752-88-52, 066 852-30-53 та 099 279-87-84.

Надалі більш детальні незаконні вимоги надавались абонентом 066 852-21-79 на прізвище "Климов" або з номеру 050 914-45-36.

Вона нагадує, що востаннє таке було у грудні 2020 року. Тоді ж зареєстрували кримінальне провадження за фактами втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та створення терористичної організації. Слідство встановило, що всі хибні дзвінки надходили з окупованого міста Довжанськ (до декомунізації – Свердловськ) Луганської області.

Шахраями виявилися, так звані, "службовці управління виконання покарань МВС" Свердловської виправної колонії окупаційної адміністрації РФ. Все це відбувається під керівництвом "МДБ "ЛНР", підконтрольного спецслужбам країни-агресора, наголошує Непряхіна.

В грудні дискредитаційна кампанія співпала з рішенням Міжнародного кримінального суду про завершення попереднього розслідування ситуації в Україні в контексті збройного конфлікту з перспективою відкриття повноцінного провадження.

Цього разу – з поданням до МКС аналітичної інформації щодо фактів віроломного вбивства та поранення українських військовослужбовців під час Іловайської трагедії та при обороні Донецького аеропорту, а також загостренням ситуації в зоні ООС та в тимчасово окупованому Криму.

Вона також повідомила, що через надвисоку активність та численні спроби "зламати" сторінку Мамедова в Твіттері - @MamedovGyunduz, де також була розміщена інформація про Іловайськ та ДАП, аккаунт тимчасово заблокований.

Прессек заступника Венедіктової закликала про факти фейкових дзвінків повідомляти слідство.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурора
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