Мошенники от имени заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова звонят нардепам, налоговикам, таможенникам и другим должностным лицам с требованиями и угрозами.

Источник: пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина в Facebook

Прямая речь: "От имени заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова возобновились звонки с фейковыми требованиями. На этот раз они уже имеют характер угроз или бизнес-предложений. Например, относительно бесплатного перевода биткоинов.

Звонки поступают или на личные номера должностных лиц или на приемные руководителей органов прокуратуры, ректоров вузов, народных депутатов и депутатов Киевского городского совета. Сегодня был день налоговиков и таможенников".

Детали: По словам Непряхиной, с помощью искусственно созданной аудиозаписи с имитацией голоса Мамедова мошенники звонили с номеров: 066 752-88-52, 066 852-30-53 и 099 279-87-84.

В дальнейшем более подробные незаконные требования предоставлялись абонентом 066 852-21-79 по фамилии "Климов" или с номера 050 914-45-36.

Она напоминает, что последний раз такое было в декабре 2020 года. Тогда же зарегистрировали уголовное производство по фактам вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа и создание террористической организации. Следствие установило, что все ложные звонки поступали из оккупированного города Довжанский (до декоммунизации - Свердловск) Луганской области.

Мошенниками оказались так называемые "служащие управления исполнения наказаний МВД" Свердловской исправительной колонии оккупационной администрации РФ. Все это происходит под руководством "МГБ" ЛНР ", подконтрольного спецслужбам страны-агрессора, отмечает Непряхина.

В декабре дискредитационная кампания совпала с решением Международного уголовного суда о завершении предварительного расследования ситуации в Украине в контексте вооруженного конфликта с перспективой открытия полноценного производства.

На этот раз - с представлением в МКС аналитической информации по фактам вероломного убийства и ранения украинских военнослужащих во время Иловайской трагедии и при обороне Донецкого аэропорта, а также обострением ситуации в зоне ООС и во временно оккупированном Крыму.

Непряхина также сообщила, что из-за сверхвысокой активности и многочисленных попыток "взломать" страницу Мамедова в Твиттере - @MamedovGyunduz, где также была размещена информация об Иловайске и ДАПе, аккаунт временно заблокирован.

Пресс-сек заместителя Венедиктовой призвала о фактах фейковых звонков сообщать следствию.