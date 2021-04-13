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Власника компаній з ремонту доріг підозрюють у мільйонних хабарях ексглаві Укравтодору

Вівторок, 13 квітня 2021, 18:25
Власника компаній з ремонту доріг підозрюють у мільйонних хабарях ексглаві Укравтодору

13 квітня 2021 року НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні хабарів колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміру Новаку.

Джерело: пресслужби НАБУ та САП, "Наші гроші"

Деталі: За даними слідства, підозрюваний систематично давав хабарі як "абонентську плату" керівництву "Укравтодору" в обмін на проявлення "лояльності" до його компаній. Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про $575 тис. та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

Зі свого боку колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту "Панʼєвропейські коридори". Крім того, повідомляють у НАБУ, Новак "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу.

Розслідування цих фактів здійснюють з вересня 2019 року.

"Наші гроші" повідомляють, що підозру повідомили власнику "Альткому" Олександру Тісленку

Нагадаємо: 22 липня 2020 року Районний суд Варшави заарештував Новака та Яцека П., якого слідство вважає його спільником.

Учора, 12 квітня, Окружний суд у Варшаві не задовольнив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту Новака ще на три місяці.

Читайте також: "Велике будівництво" Новака. Чому в Польщі затримали екскерівника "Укравтодору"

Українська правда

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Теми: УкравтодорНАБУАнтикорупційна прокуратурахабар
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