Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Владельца компаний по ремонту дорог подозревают в миллионных взятках экс-главе Укравтодора

Вторник, 13 апреля 2021, 18:25
Владельца компаний по ремонту дорог подозревают в миллионных взятках экс-главе Укравтодора

13 апреля 2021 НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в даче взяток бывшему и.о.  председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомиру Новак.

Источник: пресс-службы НАБУ та САП, "Наші гроші"

Детали: По данным следствия, подозреваемый систематически давал взятки как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаниям. В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

Со своей стороны, Новак способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "панъевропейского коридора". Кроме того, сообщают в НАБУ, Новак "не заметил" нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Расследование этих фактов осуществляют с сентября 2019 года.

"Наши деньги" сообщают, что подозрение сообщили владельцу "Альткому" Александру Тисленко.

Напомним: 22 июля 2020 года Районный суд Варшавы арестовал Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.

Вчера, 12 апреля, Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении временного ареста Новака еще на три месяца.

Читайте также: "Большое строительство" Новака. Почему в Польше задержали экс-руководителя "Укравтодора"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкравтодорНАБУАнтикоррупционная прокуратуравзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Укравтодор
Россияне утром ударили по центру Краматорска: есть погибший и раненые
Блинкен обсудил с Кулебой предоставление Украине систем ПВО
Зеленский о ракетном ударе по Украине: Все работают над восстановлением света и воды
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: