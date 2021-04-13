Владельца компаний по ремонту дорог подозревают в миллионных взятках экс-главе Укравтодора

13 апреля 2021 НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в даче взяток бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомиру Новак.

Источник: пресс-службы НАБУ та САП, "Наші гроші"

Детали: По данным следствия, подозреваемый систематически давал взятки как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаниям. В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

Со своей стороны, Новак способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "панъевропейского коридора". Кроме того, сообщают в НАБУ, Новак "не заметил" нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Расследование этих фактов осуществляют с сентября 2019 года.

"Наши деньги" сообщают, что подозрение сообщили владельцу "Альткому" Александру Тисленко.

Напомним: 22 июля 2020 года Районный суд Варшавы арестовал Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.

Вчера, 12 апреля, Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении временного ареста Новака еще на три месяца.

Читайте также: "Большое строительство" Новака. Почему в Польше задержали экс-руководителя "Укравтодора"